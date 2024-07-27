ألعاب باريس ٢٠٢٤.. سلة ألمانيا تهزم اليابان

ياسر رشاد - القاهرة - في افتتاح مبارياته في دورة الألعاب الأوليمبية نجح المنتخب الألماني لكرة السلة للرجال في تحقيق الفوز على نظيره الياباني بنتيجة ٩٧ / ٧٧ في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات كرة السلة للرجال في ألعاب باريس الأوليمبية ٢٠٢٤ .

كلن منتخب ألمانيا هو الطرف الأقوى والأفضل طوال أحداث المباراة حيث أنهى الربع الأول متقدما بنتيجة ٢٨ / ٢١ بينما كان الربع الثاني ٧و الأفضل للمنتخب الياباني الذي أنهاه بفارق نقطة واحدة فقط متأخرا عن المنتخب الألماني لتكون نتيجة المباراة مع نهاية النصف الاول منها ٥٢ / ٤٤ لمصلحة منتخب ألمانيا.

في الربع الثالث واصل المنتخب الألماني تفوقه وأنهاه بنتيجة ٧٤ / ٦١ ثم واصل حتى نهاية المباراة التي انتهت بفوز ألمانيا ٩٧ / ٧٧.

يذكر أن منتخب ألمانيا لكرة السلة هو بطل العالم في آخر نسخة أقيمت في اليابان والفلبين واندونيسيا في أغسطس ٢٠٢٣ كما هو ثالث البطولة الأوربية عام ٢٠٢٢ ويسعى لإحدى الميداليات الأوليمبية في ألعاب باريس ٢٠٢٤ .

وكان منتخب أستراليا قد نجح في افتتاح مباريات مسابقة كرة السلة للرجال بالفوز على منتخب أسبانيا بنتيجة ٩٢ / ٨٠ .