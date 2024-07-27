فضيحة لمنتخب الملاكمة في باريس

ياسر رشاد - القاهرة - تعرضت بعثة منتخب مصر للملاكمة المشاركة فيدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 لفضيحة من العيار الثقيل بعدما تم استبعاد يمنى عياد لاعبة المنتخب الوطنى للملاكمة من المنافسات قبل مشاركتها أمام بطلة أوزبكستان اليوم.

واستبعدت يمنى عياد من منافسات وزن 54 كجم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ودا بعد فشلها في اجتياز الكشف الطبي و الميزان قبل انطلاق المنافسات .

وتشارك الملاكمة المصرية في الأولمبياد بثلاثة لاعبين وهم عمر العوضي في منافسات وزن 71 كجم عبد الرحمن عرابي في منافسات 80 كجم بجانب يمنى عياد اللي تم استبعادها النهاردة.

وكانت يمنى عياد قد تأهلت لأولمبياد باريس كأول ملاكمة مصرية تتأهل للأولمبياد عبر تاريخ مشاركات مصر في الأولمبياد.

وفي اول رد فعل للاتحاد المصري للملاكمة أكد أن اللاعبة تتحمل هذا الخطأ الجسيم وتم احالتها للتحقيق.