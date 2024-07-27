ألعاب باريس ٢٠٢٤.. محمد عامر يتأهل لربع نهائي منافسات السابر

ياسر رشاد - القاهرة - نجح نجم السلاح المصري محمد عامر في التأهل الى الدور ربع النهائي لبطولة فردي الرجال لسلاح السابر ضمن منافسات لعبة السلاح في العاب باريس الاوليمبية ٢٠٢٤ .

جاء تأهل محمد عامر إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على الجورجي ساندرو بازادي المصنف الثاني على المسابقة بنتيجة ١٥ / ١٤ بعد مباراة متكافئة بين الاعبين حسمها عامر بلمسة حاسمة قبل نهاية الجولة الثانية بثوان قليلة .

بهذا يكون الثنائي المصري زياد السيسي و محمد عامر قد تأهلا سويا إلى الدور ربع النهائي لمسابقة السابر .

وكان عبد الخالق البنا نجح في التأهل الى الدور ربع النهائي لبطولة القارب الفردي لمسابقة التجديف ضمن العاب باريس الاوليمبية طما فاز منتخب مصر لكرة اليد للرجال على منتخب المجر ٣٦ / ٣٣ .