زيزو يقود هجوم مصر الأولمبي أمام أوزبكستان في الأولمبياد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم بقيادة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، التشكيل الرسمي لمواجهة أوزبكستان، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بـ أولمبياد باريس 2024.

وكان منتخب مصر الأولمبي قد تعادل في أولى مبارياته أمام الدومينيكان سلبيًا، فيما خسرت أوزبكستان أمام إسبانيا بنتيجة بهدفين مقابل هدف واحد.

تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام أوزبكستان

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد - حسام عبد المجيد - عمر فايد - كريم الدبيس.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - محمد النني - محمد شحاتة.

خط الهجوم: إبراهيم عادل - أسامة فيصل - أحمد سيد زيزو.

فيما خرج من قائمة منتخب مصر الأولمبي لمباراة اليوم، كل من: محمد سيحا، محمد حمدي، أحمد سيد ومحمد المغربي، بالإضافة إلى محمود صابر للإيقاف.