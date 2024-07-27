مدرب منتخب اليد: الفوز في أول مباراة دفعة قوية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف خوان كارلوس باستور، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بالمنتخب المصري، رأيه في تجاوز عقبة المجر، بعد الفوز بنتيجة 35/32، في أولى مواجهات أولمبياد باريس 2024.

وتحدث باستور في المؤتمر الصحفي، عقب مباراة منتخب مصر أمام المجر، حيث قال: "بالطبع الفوز في المباراة الأولى دفعة مهمة للفريق، هذا يرفع الضغط عن اللاعبين في بداية المشاركة".

وتابع باستور تصريحاته: "بالرغم من مرور اللقاء بأوقات حرجة، لكن اللاعبون تمكنوا من تدارك الأمور، والفوز في النهاية بفارق 3 أهداف".

ووجه المدرب باستور الشكر والتهنئة للاعبيه بعد المجهود الذي بذلوه عقب الفوز على المنتخب المجري.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر لكرة اليد يأتي في المجموعة الثانية من منافسات الأولمبياد، إلى جانب كل من؛ المجر وفرنسا والأرجنتين والدنمارك والنرويج.