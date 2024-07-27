باريس ٢٠٢٤: زياد السيسي يتأهل إلى ربع نهائي مسابقة السلاح

ياسر رشاد - القاهرة - نجح البطل المصري زياد السيسي في التأهل الى الدور ربع النهائي لبطولة سلاح السابر ضمن منافسات مسابقات السلاح لالعاب باريس الاوليمبية ٢٠٢٤ بعد التغلب على الأمريكي ميتشيل سارون بنتيجة ١٥/ ١٣ في مباراة ابدور ثمن النهائي.

وكان زياد السيسي قد تأهل إلى الدور ثمن النهائي بالفوز في دور ال ٣٢ على الأرجنتيني باسكوال ماريا بنتيجة ١٥ / ١١.

المعروف ان نجم المنتخب المصري زياد السيسي هو المصنف الاول على مستوى العالم في منافسات سلاح السابر .

وكان المصري عبد الخالق البنا قد تأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة القارب الفردي لمسابقة التجديف ضمن العاب باريس الاوليمبية والتي اقيمت صباح السبت .

كما حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزا مهما على المجر بنتيجة ٣٦ / ٣٣ ضمن مباريات الجولة الاولى للمجموعة الاولى لمسابقة كرة اليد رجال في دورة العاب باريس الاوليمبية ٢٠٢٤ .