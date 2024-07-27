شكرا لقرائتكم خبر عن يمنى عياد تودع منافسات الملاكمة بأولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ودعت يمنى عياد لاعبة المنتخب الوطنى للملاكمة منافسات وزن 54 كجم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، لعدم إجتياز الميزان فى إنطلاق منافسات رياضة الملاكمة .

يشارك الاتحاد المصري للملاكمة بثلاثة لاعبين وهم عمر العوضي في منافسات وزن 71 كجم، عبد الرحمن عرابي في منافسات 80 كجم، ويمنى عياد في منافسات 54 كجم.

وتطمح البعثة المصرية فى زيادة عدد الميداليات الأولمبية بالنسخة القادمة باريس 2024، فى ظل المشاركة بأكبر بعثة فى تاريخ الفراعنة بواقع 148 لاعبا ولاعبة.

وجاءت قائمة الألعاب الرياضية التي تشارك فيها مصر كالتالي: ألعاب القوى، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة الطائرة شاطئية، ألعاب الماء (السباحة، والغطس والسباحة التوقيعية)، شراع، تجديف، ملاكمة، تايكوندو، جودو، مصارعة، رفع الأثقال، تنس، تنس طاولة، الخماسي الحديث، السلاح، الجمباز، الرماية، القوس والسهم، الدراجات، الفروسية، الكانوي والكياك.