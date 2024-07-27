شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمى للمنتخب الأولمبى أمام أوزبكستان.. زيزو وكوكا أساسيان والان مع تفاصيل الخبر

أعلن ميكالي تشكيل المنتخب الأولمبي فى مواجهة أوزبكستان فى الجولة الثانية من منافسات أولمبياد باريس 2024، والتي ستقام مساء اليوم، السبت، على ملعب دي لابيجيور ضمن المجموعة الثالثة من دورة الألعاب الأولمبية.

وجاء تشكيل المنتخب الأولمبي كالتالى..

حراسة المرمى.. حمزة علاء

الدفاع.. عمر فايد، أحمد عيد، حسام عبد المجيد، كريم الدبيس

فى الوسط.. محمد شحاتة، محمد النني، زيزو

فى الهجوم.. أحمد نبيل كوكا، إبراهيم عادل، أسامة فيصل

وتعادل منتخب مصر الأولمبى سلبيا أمام الدومينيكان في المباراة التي جمعت المنتخبين، الأربعاء، على ملعب دي لابيجيور، في أولى جولات أولمبياد باريس 2024، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا كلا من إسبانيا وأوزباكستان.