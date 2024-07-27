شكرا لقرائتكم خبر عن قصة ميدالية أولمبية.. عطية حمودة يخطف فضية لندن في رفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

لكل ميدالية أولمبية حصدها نجوم الرياضة في الألعاب المختلفة قصة طويلة من الكفاح والمثابرة، خلال الطريق الطويل إلى منصة التتويج لرفع علم بلدانهم عالياً خفاقاً في المحافل الدولية، وقصة اليوم عن الميدالية الفضية التي حصدها البطل المصري عطية حمودة في رفع الأثقال.

توج عطية حمودة بالميدالية الفضية لمنتخب مصر في أولمبياد لندن 1948 بعد أن حقق رقمًا قياسيًا بواقع 360 كجم، وهو الوزن ذاته الذي رفعه مواطنه إبراهيم شمس، إلا إن شمس حقق حينها الذهبية لأن وزنه كان أقل.

عطية حمودة من مواليد عام 1914 حصل علي الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية بلندن 1948 في وزن المتوسط 67.5 كيلو برفع ثقل 360 كيلو خلف البطل صاحب الذهبية إبراهيم شمس.

وفاز عطية حمودة بالميدالية الفضية في بطولة العالم عام 1938 بالنمسا برفع ثقل مجموعه 342.5 كيلو وبعد ذالك توقفت الرياضة لإندلاع الحرب العالمية الثانية.

عاد عطية حمودة ليفوز بالميدالية الفضية في بطولة العالم 1950 بفرنسا برفع ثقل مجموعه 350 كيلو وتوفي عطية حمودة عام 1992 بعدما أصبح قدوة لكل الأجيال التي تلته خاصة أنه قدم مستويات رائعة ظل العلم يتحدث عنها سنوات وسنوات.