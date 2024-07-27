شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا يعيد محمد حمدي لقائمة الاحتياطي في منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد دخول أحمد نبيل كوكا في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر بعد تعافيه من الإصابة، زميله أحمد عاطف قطة لدكة بدلاء المنتخب ومحمد حمدي لقائمة الاحتياطي.

ويخوض منتخب مصر الأولمبي، في السادسة مساء اليوم السبت، مباراة مهمة أمام منتخب أوزبكستان في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بأولمبياد باريس 2024 ، ويبحث الفراعنة عن تحقيق الفوز لضمان التأهل مباشرة لدوري الثمانية فى الدورة الأولمبية حال فوز إسبانيا على الدومينكان.

وجاء تشكيل المنتخب الأولمبي كالتالى:

حراسة المرمى: حمزة علاء

الدفاع: عمر فايد، أحمد عيد، حسام عبد المجيد، كريم الدبيس

فى الوسط: محمد شحاتة، محمد النني، زيزو

فى الهجوم: أحمد نبيل كوكا، إبراهيم عادل، أسامة فيصل

وتعادل منتخب مصر الأولمبى سلبيا أمام الدومينيكان في المباراة التي جمعت المنتخبين، الأربعاء، على ملعب دي لابيجيور، في أولى جولات أولمبياد باريس 2024، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا كلا من إسبانيا وأوزباكستان.

وحرص الثنائي محمد النني قائد المنتخب وأحمد سيد زيزو على عقد جلسات تحفيزية أكثر من مرة مع اللاعبين، باعتبارهما أكبر اللاعبين سناً وخبرة، والتأكيد على أن التعادل ما الدومينكان ليس نهاية المطاف وضرورة تحقيق الفوز أمام أوزبكستان لضمان التأهل لدور التالي وإسعاد الجماهير المصيرية التى تنتظر من هذا المنتخب الكثير.