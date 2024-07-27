شكرا لقرائتكم خبر عن الخواجة وطاهر أبو زيد وبيبو فى جنازة محمود صالح والان مع تفاصيل الخبر

تواجد طاهر أبو زيد والخواجة وخالد بيبو في صلاة الجنازة على الراحل محمود صالح نجم الأهلى السابق الذى وافته المنية صباح اليوم.

حرص نجوم الكرة المصرية على تأدية صلاة الجنازة للراحل محمود صالح نجم النادى الأهلى الأسبق والتى أقيمت بمسجد السيدة نفيسه عقب صلاة العصر.

وجاء فى مقدمة الحضور كل من: طاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة الأسبق وأنور سلامة المدير الفنى السابق للنادى الأهلى ومحمود الخواجه نجم الزمالك الأسبق ومختار مختار وعصام عبد المنعم وعلاء ميهوب وضياء السيد وعبد العزيز عبد الشافى وحمادة صدقى ومصطفى يونس ومهند عبد المنعم "شطه" وخالد بيبو مدير الكرة بالفريق الأول للقلعة الحمراء وأسامة عرابى والحكم الأسبق فهيم عمر.

غادر عالمنا صباح اليوم السبت محمود صالح نجم الأهلى الأسبق بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ"64" عامًا.

‎محمود صالح من مواليد 16 أغسطس 1960 بحى بولاق أبو العلا بالقاهرة، وكان من أشهر المدافعين فى تاريخ القلعة الحمراء فى الثمانينيات وبداية التسعينيات.

بدأ مشواره الكروى ضمن ناشئى النادى الاهلى وتم تصعيده للفريق الأول ولعب مباراته الأولى فى 7 مارس 1982 أمام المنصورة وفاز الأهلى بثلاثة أهداف دون رد، ثم انضم الى منتخب مصر عام 1985.

حقق صالح بطولة الدورى مع الاهلى 5 مرات فى الفترة من عام 82 وحتى 88، وكذلك لقب كأس مصر مع المارد الاحمر 6 مرات فى الفترة من 83 وحتى عام 1992.

فى البطولات الافريقية كان لمحمود صالح نصيب مع الاهلى وتوج بخمس بطولات هى بطولة أبطال الدورى عامى 1982 و1987 وكأس الكؤوس الافريقية أعوام 84 و85 و1986.

‎اعتزل محمود صالح كرة القدم عام 1992 بعد أن قرر الاهلى عدم قيده مع طاهر أبو زيد وعلاء ميهوب وعمل بالتدريب فى قطاع الناشئين بالاهلى حتى تقلد منصب المدرب العام لفريق بيتروجيت ثم فريق انبى