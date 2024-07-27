شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل أوزباكستان أمام المنتخب الأولمبى.. نجم روما في الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر الأولمبي، في السادسة مساء اليوم السبت، أمام منتخب أوزبكستان في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بأولمبياد باريس 2024 ، ويبحث الفراعنة عن تحقيق الفوز لضمان التأهل مباشرة لدوري الثمانية فى الدورة الأولمبية حال فوز إسبانيا على الدومينكان.

وكشف تيمور كابادزي مدرب منتخب أوزبكستان تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد مصر، في الجولة الثانية من دور مجموعات أولمبياد باريس 2024.

ويضم تشكيل أوزباكستان في حراسة المرمى: عبد الواحد نعماتوف، والدفاع: حسين الدين عليكولوف – عبد القادر خسانوف – محمد قدي خمراليف – زافارمرد عبد الرحماتوف، والوسط: عبد روف بوريف – ديور خولماتوف – جاسوربيك جلال الدينوف، وفي الهجوم: أبسوبيك فايزوليف – إلدور شموردوف – أوستون أونوروف".

وكان منتخب أوزبكستان قد خسر المباراة الأولى من إسبانيا، بينما تعادل منتخب مصر مع جمهورية الدومنيكان.

وحرص الثنائي محمد النني قائد المنتخب وأحمد سيد زيزو على عقد جلسات تحفيزية أكثر من مرة مع اللاعبين، باعتبارهما أكبر اللاعبين سناً وخبرة، والتأكيد على أن التعادل ما الدومينكان ليس نهاية المطاف وضرورة تحقيق الفوز أمام أوزبكستان لضمان التأهل لدور التالي وإسعاد الجماهير المصيرية التى تنتظر من هذا المنتخب الكثير.