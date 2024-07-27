شكرا لقرائتكم خبر عن زياد السيسي وعامر يواجهان بطلى ألمانيا وإيطاليا بربع نهائى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى زياد السيسي بطل مصر فى لعبة سلاح السيف، نظيره بطل ألمانيا، بينما يواجه محمد عامر بطل مصر نظيره بطل إيطاليا في نفس التوقيت فى ربع نهائى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ونجح محمد عامر لاعب المنتخب الوطنى للسلاح فى أن يهزم المصنف الثاني عالميا وصاحب فصية بطولة العالم الجورجي ساندرو بازادزة 15-14 ويتأهل الى ربع نهائي سلاح السيف في اولمبياد باريس 2024.

وفاز محمد عامر لاعب المنتخب الوطنى لسلاح السيف على مواطنه أدهم معتز بنتيجة 15 / 8 فى دور الـ32 بأولمبياد باريس 2024 ليتأهل إلى ثمن النهائى بالمنافسة المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى و حتى 11 أغسطس المقبل.

يشارك الاتحاد المصري للسلاح بـ 21 لاعبًا ولاعبة بواقع 16 لاعباً اساسيا و 5 لاعبين احتياطي وجاءت القائمة كالتالي:

سلاح الشيش رجال: محمد ماهر حمزة، علاء الدين أبو القاسم، عبدالرحمن طلبه، محمد عصام.

سلاح الشيش سيدات: يارا الشرقاوي، سارة عمرو، ملك ماهر، نهي هاني.

سلاح السيف رجال: زياد السيسي، أدهم معتز، محمد عامر، وياسين خضير.

سلاح السيف سيدات: ندى حافظ.

سيف المبارزة رجال: محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، ومحمود السيد.

سيف المبارزة سيدات: ناردين إيهاب، شيرويت جابر، آية شريف، لولوه محمد.