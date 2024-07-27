شكرا لقرائتكم خبر عن زياد السيسي يتأهل إلى نصف نهائى أولمبياد باريس فى منافسات سلاح السيف والان مع تفاصيل الخبر

تأهل زياد السيسي إلى نصف نهائى أولمبياد باريس 2024 بعد الفوز على بطل ألمانيا ماتيس سازبو 15-14 في منافسات سلاح السيف.

بينما ودع محمد عامر لاعب منتخب السلاح أولمبياد باريس بعد الخسارة من بطل إيطاليا 15 13 في ربع نهائي في منافسات سلاح السيف.

يشارك الاتحاد المصري للسلاح بـ 21 لاعبًا ولاعبة بواقع 16 لاعباً اساسيا و 5 لاعبين احتياطي وجاءت القائمة كالتالي:

سلاح الشيش رجال: محمد ماهر حمزة، علاء الدين أبو القاسم، عبدالرحمن طلبه، محمد عصام.

سلاح الشيش سيدات: يارا الشرقاوي، سارة عمرو، ملك ماهر، نهي هاني.

سلاح السيف رجال: زياد السيسي، أدهم معتز، محمد عامر، وياسين خضير.

سلاح السيف سيدات: ندى حافظ.

سيف المبارزة رجال: محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، ومحمود السيد.

سيف المبارزة سيدات: ناردين إيهاب، شيرويت جابر، آية شريف، لولوه محمد.