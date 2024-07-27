إسبانيا تتأهل لربع نهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024

ياسر رشاد - القاهرة - نجح المنتخب الإسباني الأولمبي في تحقيق فوزًا غاليًا على نظيره الدومينيكاني، ليتأهل للدور ربع النهائي من أولمبياد باريس 2024، لمنافسات كرة القدم.

جاء التقدم في المباراة عن طريق المنتخب الإسباني من خلال اللاعب فيرمين لوبيز في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، بينما تعادل دي أوكا النتيجة للدومينيكان في الدقيقة 38 برأسية قوية.

وحصل اللاعب إيديسون أزكونا، لاعب المنتخب الدومينيكان لبطاقة حمراء قبل نهاية الشوط الأول، بعدما تدخل بعنف شديد على المدافع باو كوبارسي.

في المقابل، حصل كوبارسي، لاعب إسبانيا، على بطاقة حمراء ستمنعه من خوض مواجهة مصر المقبلة بالأولمبياد.

واستطاع المنتخب الإسباني استغلال النقص العددي للدومينيكان ليُسجل هدف ثاني في الدقيقة 55، من خلال اللاعب أليخاندرو بينيا.

بينما في الدقيقة 70 نجح البديل ميجيل جوتيريز من تسجيل الهداف الثالث، وقتل المباراة بعد دخوله بـ3 دقائق، لتنتهي المباراة بفوز إسبانيا بنتيجة 3/1.

واستطاعت إسبانيا التأهل لدور الثمانية كأول المنتخبات في أولمبياد باريس 2024، قبل مواجهة مصر في الجولة القادمة يوم الثلاثاء.