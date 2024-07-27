ألعاب باريس ٢٠٢٤ .. يد كرواتيا تحقق فوزا قاتلا على اليابان

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب كرواتيا لكرة اليد للرجال فوزا قاتلا مع الأنفاس الأخيرة للمباراة امام نظيره الياباني بنتيجة ٣٠ / ٢٩ في المباراة التي جمعت الفريقين في أولى مباريات المنتخبين في مسابقة كرة اليد للرجال ضمن مباريات المجموعة الاولى بدورة الالعاب الاوليمبية في باريس ٢٠٢٤ .

ونجح منتخب اليابان في تقديم عرض اكثر من رائع في الشوط الاول الذي نجح فيه الساموراي في التقدم بنتيجة ١٨ / ١٣ وسط ذهول المتابعين لان منتخب كرواتيا احد المنتخبات المصنفة على مستوى العالم ولديه عدد من الاعبين الكبار اصحاب الخبرة الكبيرة.

وفي الشوط الثاني ورغم تقدم منتخب اليابان في نتيجة المباراة حتى الدقيقة ٣٨ بنتيجة ٢١ / ١٦ الا ان منتخب كرواتيا نجح في العودة في النتيجة بأفضل أهداف متتالية سيبيتش وناسينوفيتش و مارتينوفيتش لتصل النتيجة إلى التعادل ٢٤ / ٢٤ في الدقيقة ٥٠ وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق.

وظلت نتيجة المباراة متأرجحة بين المنتخبين في الدقائق تلعشر الأخيرة لتشهد الدقيقة الأخيرة قمة الاثارة عندما كانت الكرة في استحواذ منتخب اليابان قبل نهاية المباراة بعشر ثوان والنتيجة التعادل ٢٩ / ٢٩ الا ان الاعب الياباني يوشيدا يسدد كرة ينقذها حارس كرواتيا لترتد بهجمة مرتدة للكروات ينهيها مارتينوفيتش بهدف مع الدقيقة الأخيرة لتنتهي المباراة بفوز كرواتيا ٣٠ / ٢٩ .

وكان منتخب مصر قد فاز على المجر في المجموعة الثانية بنتيجة ٣٦ / ٣٣ .