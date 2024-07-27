أولمبياد باريس.. سفيان رحيمي يقود المغرب الأولمبي أمام أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي المغربي بقيادة المدرب طارق السكتيوي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة أوكرانيا، ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر أن يواجه منتخب المغرب نظيره الأوكراني، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بأولمبياد باريس، على ملعب "جيوفروي جويتشارد".

وكان المنتخب المغربي قد نجح في تحقيق الفوز خلال مباراته الأولى أمام الأرجنتين بهدفين مقابل هدف واحد.

فيما تعرض المنتخب الأوكراني للهزيمة أمام العراق بنتيجة 2/1، خلال الجولة الماضية من أولمبياد باريس.

تشكيل المغرب أمام أوكرانيا

حراسة المرمى: منير المحمدي.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، أسامة العزوزي ، المهدي بوكامير، زكريا الوحيدي.

خط الوسط: عبدالصمد الزلزولي، أسامة ترجلين، ريتشاردسون، إليس بن صغير.

خط الهجوم: بلال الخانوس، سفيان رحيمي.

ويرغب المنتخب المغربي في تحقيق الفوز على نظيره الأوكراني من أجل الابتعاد والوصول للنقطة السادسة في ترتيب المجموعة.