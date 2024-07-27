مدرب ليفربول يعلق على إصابة كورتيس جونز أمام ريال بيتيس

ياسر رشاد - القاهرة - علق آرني سلوت، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على الإصابة التي تعرض لها كورتيس جونز خلال مواجهة ريال بيتيس الودية، والتي لُعبت صباح اليوم السبت.

وتعرض كورتيس لإصابة عضلية، أدت إلى عدم قدرته على الاستمرار، ليقرر الخروج في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول من المباراة.

وتحدث سلوت في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي ليفربول، حيث قال: "مبكرًا جدًا لنقرر مدى سوء حالة جونز، من المحتمل أنه كان يستطيع مواصلة اللعب، لكن أعتقد أنه ربما كان من الممكن أن نرى أنه لم يكن في كامل لياقته".

وتابع: "بالنسبة لكونها مباراة ودية، بجانب وجود العديد من الأيام المقبلة في جولتنا، كان من الأفضل إخراجه من المباراة، نأمل أن يتعافى من الإصابة بسرعة كبيرة، لكن يتعين علينا الانتظار لنرى".

وأكمل: "لدينا أمل في أن يتعافى جونز بسرعة كبيرة حتى نتمكن من رؤيته في المباريات القليلة المقبلة".

وأضاف: "هذا أمر مؤسف دائمًا أن يضطر كورتيس جونز إلى الخروج بعد 25 دقيقة أو نصف ساعة، كان من الواضح أنه لم يكن يلعب بشكل طبيعي تمامًا".

وواصل سلوت تصريحاته: "بالتأكيد، كان الأمر مؤسفًا لأنه خاض أسبوعين جيدين حقًا خلال جلسات التدريب، لذلك كنت أتطلع إلى رؤيته في المباراة، ولكن لسوء الحظ كان عليه الخروج".

وأتم مدرب ليفربول تصريحاته: "لدينا شيء جيد في ذلك، وهو أننا دفعنا بلاعب آخر (نيوني) أعجبني في الدقائق التي خاضها، كان هذا هو الشيء الإيجابي في خروج جونز، ولكن بالطبع بالنسبة له، من المؤسف أنه لم يتمكن من الاستمرار في اللعب".