ألعاب باريس ٢٠٢٤ .. زياد السيسي يتأهل إلى نصف نهائي السلاح

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب نجم مصر والمصنف الاول على العالم زياد السيسي، من تحقيق أولى ميداليات البعثة المصرية في ألعاب باريس الاوليمبية ٢٠٢٤ وذلك بعد تأهله إلى الدور نصف النهائي لمنافسات سلاح السابر بالفوز على منافسه الألماني ماتياس زابو ليصبح السيسي على بعد فوز واحد في إحدى مباراتيه القادمتين ليحصد احدي ميداليات المسابقة .

وكان زياد السيسي قد تغلب في أولى مبارياته على الارجنتيني باسكوال ١٥ / ١٢ ثم على الأمريكي ماسون ١٥ / ١٣ .

يذكر ان محمد عامر قد تأهل ايضا إلى الدور ربع النهائي لكنه خرج على يد الإيطالي لويجي سيميلي بنتيجة ١٥ / ١٣.