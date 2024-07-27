زياد السيسي يتأهل لنصف نهائي سلاح السابر في أولمبياد باريس 2024

تأهل المصري زياد السيسي المصنف الأول عالميًا، إلى الدور نصف النهائي من سلاح السابر في أولمبياد باريس 2024، وذلك بعد على الألماني ماتياس سزابو، في ربع النهائي.

وانطلقت منافسات دورة الألعاب الأولمبية «أولمبياد باريس 2024» في نسختها رقم 33 أمس الجمعة، وتستمر حتى الحادي عشر من شهر أغسطس القادم.

وفاز البطل المصري بالنقطة القاضية بنتيجة 15-14، وذلك بعد أن شهد استمرار التعادل بين اللاعبين والذي انتهى الفترة الأولى بتقدم اللاعب الألماني 8-7.

ويضرب السيسي موعدًا مع نظيره التونسي فارس فرجاني في الدور نصف النهائي من منافسات فردي رجال السابر.

وستقام مباراة زياد السيسي المقبلة ضد فارس فرجاني في المربع الذهبي اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.