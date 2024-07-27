فيفا يحبط الأرجنتين بخصوص الشكوى ضد المغرب في أولمبياد باريس 2024

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الشكوى المقدمة من الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم فيما يتعلق بمباراته أمام المغرب، بـ أولمبياد باريس 2024.

وفاز منتخب المغرب على نظيره الأرجنتين بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من منافسات أولمبياد باريس 2024.

وشهد اللقاء جدلًا كبيرًا بعد نزول الجماهير إلى أرضية الملعب عقب تسجيل راقصو التانجو هدف التعادل عن كريستيان ميدينا في الدقيقة 90+15، ليعلن الحكم توقف المباراة.

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واستمر توقف المباراة لمدة قاربت الساعتين لتقرر اللجنة المنظمة بعدها إخلاء ملعب المباراة من الجماهير، بسبب أحداث الشغب.

وألغت تقنية حكم الفيديو المساعد هدف الأرجنتين الثاني، لتنتهي المباراة بفوز أسود الأطلس بثنائية مقابل هدف.

وقال كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني، إن اللجنة التأديبية للفيفا رفضت الاحتجاج المقدم بشأن الأحداث التي وقعت في مباراة المغرب.