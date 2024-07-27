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أولمبياد باريس.. مواجهة مصرية تونسية في نصف نهائي المبارزة

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زياد السيسي

زياد السيسي

تأهل المصري زياد السيسي، إلى نصف نهائي منافسات سلاح السابر ضمن منافسات المبارزة في أولمبياد باريس 2024.

وجاء تأهل زياد السيسي؛ بعد الفوز على الألماني ماتياس سزابو، بنتيجة 15-14.

ومن جانبه حقق التونسي فارس الفرجاني إنجازا كبيرا، اليوم السبت، بتاهله إلى نصف نهائي المبارزة بالسيف، في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

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وسيصطدم المصري زياد السيسي، بمنافسه الفرجاني، في دور نصف النهائي.

وقال السيسي، إنه سعيد للغاية بالإنجاز الذي حققه، بعدما واجه صعوبة شديدة في طريقه للتأهل إلى المربع الذهبي.

وأوضح أن مواجهته أمام التونسي فارس الفرجاني، شرف للرياضة العربية، كما أعرب عن أمله في تحقيق الفوز والمنافسة على الميدالية الذهبية.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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