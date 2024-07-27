تطورات في انتقال عمر الساعي إلى الاهلي

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة في انتقال لاعب الإسماعيلي عمر الساعي إلى النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى الاهلي لتدعيم خط وسط ملعبه بالتعاقد مع عمر الساعي الذي نال إعجاب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأحمر.

وأشارت التقارير أن الاهلي قد أبدى استعداده لشراء عمر الساعي مقابل 20 مليون جنيه فضلًا عن إعارة 3 من لاعبيه الشباب إلى فريق الإسماعيلي.

وواصلت التقارير أن الإسماعيلي رفض العرض وطلب مليون دولار للتخلي عن الساعي.

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وأكمل أن بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي الإسماعيلي فقد عرض عدد من الوسطاء على مسؤولي الاهلي زيادة المقابل المالي المعروض بالإضافة إلى اللاعبين الثلاثة من أجل شراء عمر الساعي.

وأردف التقرير أن عمر الساعي قد أبلغ إدارة الإسماعيلي بأن رغبته في حالة اللعب في مصر أن يلعب ضمن صفوف النادي الاهلي.

ويمتد عقد عمر الساعي رفقة الإسماعيلي لمدة 4 مواسم.