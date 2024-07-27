كوكا يفتتح التسجيل لـ منتخب مصر ضد أوزبكستان في أولمبياد باريس 2024.. فيديو

افتتح أحمد نبيل كوكا التسجيل لـ منتخب مصر ضد أوزبكستان في المباراة المقامة بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الثانية من أولمبياد باريس 2024.

وسجل كوكا الهدف في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول.

وكان قد دفع ميكالي بتغيير وحيد في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر الأوليمبي، وهو أحمد نبيل كوكا في وسط الملعب على حساب أحمد قطة، خاصة بعد غيابه في المباراة الماضية أمام جمهورية الدومنيكان بسبب الإصابة.

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وجاء تشكيل منتخب مصر لمباراة أوزباكستان كالتالي..

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد، عمر فايد، حسام عبدالمجيد، كريم الدبيس.

خط الوسط: محمد النني، أحمد نبيل كوكا، محمد شحاتة.

خط الهجوم: زيزو، أسامة فيصل، إبراهيم عادل.

وكان المنتخب المصري الأوليمبي قد تعادل في الجولة الأولى أمام نظيره جمهورية الدومنيكان من دون أهداف، حث يدخل مباراة اليوم وعينه على الفوز بالمباراة لزيادة آماله في التأهل لدور الثمانية من البطولة.

ويدخل منتخب مصر مباراة اليوم وهدفه الفوز ولا شيء غيره، وذلك من أجل إحياء آماله في التأهل لدور الثمانية من البطولة.