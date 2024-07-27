نبأ سار للاعبي الزمالك قبل مباراة المقاولون في الدوري

كشفت تقارير صحفية عن صرف مجلس إدارة نادي الزمالك جزء من مستحقات اللاعبين بعد التعادل مع بيراميدز في منافسات الدوري.

وأكدت التقارير أن إدارة النادي ستقدم جزءًا من المستحقات قبل مباراة الفريق مع المقاولون العرب المقررة يوم الإثنين المقبل.

وأشارت المصادر أن مجلس الإدارة يعمل على صرف دفعة جديدة في المستقبل القريب لحل هذه الأزمة بشكل نهائي.

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وتعادل فريق الزمالك مع نظيره بيراميدز بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة والمؤجلة من مسابقة الدوري المصري.

وسجل هدف الأبيض اللاعب مصطفى شلبي في الدقيقة 35، وتعادل لصالح بيراميدز فخري لاكاي في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.

سيلاقي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك نظيره المقاولون العرب، ضمن مؤجلات الدوري المصري، يوم الاثنين المقبل.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكمة المكرمة، على ستاد المقاولون العرب.

ويحتل فريق الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة، فيما يتواجد فريق المقاولون العرب المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة.