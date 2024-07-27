ثنائي مصري يودع منافسات سيف المبارزة للسيدات بأولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ودعت لاعبتا مصر لسيف المبارزة أية شريف وناردين إيهاب دور الـ 32 من منافسات أولمبياد باريس 2024.

وتأهلت أية وناردين إلى دور الـ 32 بمنافسات الفردي بعد الفوز على السنغالية ندياي بينتا بنتيجة 15-14 في دور الـ64 والمصرية شيرويت جابر بنتيجة 15-9 في دور الـ64.

وخسرت أية شريف أمام بطلة هونج كونج المصنفة الأولى عالمياً مان واي فيفيان هونغ بنتيجة 15-11.

وعلى الجانب الآخر خسرت ناردين إيهاب أمام بطلة فرنسا المصنفة الثانية عالمياً ماري-فلورنس كانداسامي بنتيجة 15-10.

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