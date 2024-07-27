محمود الخطيب يحتفل بفوز منتخب مصر لكرة اليد على المجر في أولمبياد باريس 2024 من المدرجات (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خلاله رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب وهو يُساند منتخب مصر لكرة اليد في مباراته أمام المجر بأولمبياد باريس 2024 من المدرجات.

وظهر الخطيب خلال مقطع فيديو وهو يحتفل بالفوز الذي حققه منتخب مصر لكرة اليد على نظيره المجري وسط الجماهير المصرية.

واستهل المنتخب الوطني لكرة اليد مشواره بالنسخة الجارية من أولمبياد باريس بالفوز على نظيره المجر بنتيجة (35-32) خلال المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم السبت.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره الدنماركي عند الثالثة عصر يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية.

وكانت قرعة أولمبياد باريس 2024 قد أوقعت المنتخب الوطني لكرة اليد في المجموعة الثانية رفقة منتخبات: المجر، فرنسا والدنمارك.

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