زياد السيسي ومحمد عامر يتأهلان لدور الـ 16 بمنافسات سلاح السيف بأولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شهدت منافسات فردي رجال سلاح السيف بالنسخة الجارية من أولمبياد باريس 2024 تأهل الثنائي المصري زياد السيسي ومحمد عامر إلى دور الـ16.

وتأهل زياد السيسي إلى دور الـ 32 بعد فوزه بنتيجة 15-11 على نظيره الأرجنتيني ماريا دي تيلا ليلتقي في دور ربع النهائي نظيره الأمريكي ميتشيل سارون المصنف السابع عشر عالمياً.

وعلى الجانب الآخر تأهل محمد عامر إلى الدور ذاته بعد الفوز على نظيره المصري أدهم معتز في دور الـ32 بنتيجة 15-8.

ومن المقرر أن يلتقي محمد عامر في دور ربع النهائي الفائز من مباراة الجورجي ساندرو بازادزي المصنف الثاني عالميًا والمكسيكي جيبران زيا.

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