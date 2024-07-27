"كوكا أساسياً".. تشكيل منتخب مصر لمواجهة أوزبكستان في أولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، البرازيلي ميكالي، التشكيل الذي سيخوض به مباراته عند السادسة من مساء اليوم السبت نظيره أوزبكستان ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وشهد التشكيل عودة اللاعب أحمد نبيل "كوكا" للتشكيل الأساسي بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء التشكيل الرسمي لمنتخب مصر أمام أوزبكستان كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد - حسام عبد المجيد - عمر فايد - كريم الدبيس.

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - محمد النني - محمد شحاتة.

خط الهجوم: إبراهيم عادل - أسامة فيصل - أحمد سيد زيزو.

وكان المنتخب الأولمبي قد تعادل في مباراته الأولى سلبيًا أمام نظيره الدومينيكان.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة في أولمبياد باريس لكرة القدم بجانب منتخبات: إسبانيا، أوزبكستان، والدومينيكان.



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