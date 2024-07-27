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قناة مجانية على النايل سات تنقل مباراة مصر وأوزبكستان

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يستعد منتخب مصر الأولمبي لمواجهة نظيره الأوزبكستاني عند السادسة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية لكرة القدم بأولمبياد باريس 2024.

وتنقل قناة الجزائرية السادسة المباراة مجاناً على قمر نايل سات بتردد القناة: 11679، معدل الترميز: v رأسي، الاستقطاب: 27500.

وكان المنتخب الأولمبي قد تعادل في مباراته الأولى سلبيًا أمام نظيره الدومينيكان.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة في أولمبياد باريس لكرة القدم بجانب منتخبات: إسبانيا، أوزبكستان، والدومينيكان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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