قناة مجانية على النايل سات تنقل مباراة مصر وأوزبكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يستعد منتخب مصر الأولمبي لمواجهة نظيره الأوزبكستاني عند السادسة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية لكرة القدم بأولمبياد باريس 2024.

وتنقل قناة الجزائرية السادسة المباراة مجاناً على قمر نايل سات بتردد القناة: 11679، معدل الترميز: v رأسي، الاستقطاب: 27500.

وكان المنتخب الأولمبي قد تعادل في مباراته الأولى سلبيًا أمام نظيره الدومينيكان.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة في أولمبياد باريس لكرة القدم بجانب منتخبات: إسبانيا، أوزبكستان، والدومينيكان.

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