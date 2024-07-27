باللمسة القاضية.. محمد عامر يفوز على المصنف الثاني عالميا بسلاح السيف بأولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز المصري محمد عامر على الجورجي ساندرو بازادزي بنتيجة 15-14، ضمن منافسات دور الـ16 من لعبة سلاح السيف في أولمبياد باريس 2024.

وبهذا تأهل المصري المصف 18 عالميا لدور ربع النهائي، عقب الفوز على الجورجي المصنف الثاني عالميا.

ويواجه محمد عامر نظيره الإيطالي لويجي ساميلي في ربع نهائي لعبة سلاح السيف بعد قليل.

الجدير بالذكر أن زياد السيسي المصنف الأول عالميا تأهل أيضًا إلى ربع النهائي عقب الفوز على الأمريكي سارون ميتشيل بنتيجة 15-13 في منافسات سلاح السيف.

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