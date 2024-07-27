استبعاد ملاكمة مصرية من أولمبياد باريس 2024.. ما السبب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن رئيس اتحاد الملاكمة، عبد العزيز غنيم، استبعاد الملاكمة المصرية يمنى عياد من أولمبياد باريس 2024.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الملاكمة المصرية خضعت أمس الجمعة للميزان وكانت 54 كيلو جرام، لكن اليوم كان وزنها 54 و700 جرام، مما أدى إلى استبعادها.

وكان من المقرر أن تواجه يمنى عياد نظيرتها نيجينا أوكتاموفا بطلة أوزبكستان ضمن منافسات الملاكمة في أولمبياد باريس بدور الـ32 لوزن -54 كجم.

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