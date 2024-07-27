مجموعة مصر.. أول منتخب يتأهل لربع نهائي أولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تأهل منتخب إسبانيا الأوليمبي لدور ربع النهائي من منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وفاز منتخب إسبانيا في المباراة الأولى على نظيره أوزباكستان بهدفين مقابل هدف، ومنذ قليل فاز باللقاء الثاني أمام جمهورية الدومينيكان بنتيجة 3-1.

ويمتلك إسبانيا 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، وبفارق 5 نقاط عن الوصيف منتخب مصر والذي خاض مباراة واحدة فقط.

ترتيب المجموعة الثالثة بعد فوز إسبانيا

1.إسبانيا - 6 نقاط - مباراتين

2.مصر - نقطة - مباراة

3.الدومينيكان - نقطة - مباراتين

4.أوزبكستان - دون نقاط - مباراة