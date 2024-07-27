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أولمبياد باريس.. كوكا يسجل الهدف الأول للمنتخب الأولمبى فى مرمى أوزباكستان

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القاهرة - سامية سيد - سجل أحمد نبيل كوكا الهدف الأول للمنتخب الأولمبى في مرمى أوزباكستان بالدقيقة العاشرة من زمن المباراة الجارية بينهما حاليًا في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بأولمبياد باريس.

ويخوض منتخب مصر الأولمبي، في السادسة مساء اليوم السبت، مباراة مهمة أمام منتخب أوزبكستان في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بأولمبياد باريس 2024 ، ويبحث الفراعنة عن تحقيق الفوز لضمان التأهل مباشرة لدوري الثمانية فى الدورة الأولمبية حال فوز إسبانيا على الدومينكان.

وحرص الثنائي محمد النني قائد المنتخب وأحمد سيد زيزو على عقد جلسات تحفيزية أكثر من مرة مع اللاعبين، باعتبارهما أكبر اللاعبين سناً وخبرة، والتأكيد على أن التعادل ما الدومينكان ليس نهاية المطاف وضرورة تحقيق الفوز أمام أوزبكستان لضمان التأهل لدور التالي وإسعاد الجماهير المصيرية التى تنتظر من هذا المنتخب الكثير.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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