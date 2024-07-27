شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يواصل تقدمه على أوزباكستان بهدف كوكا بعد 30 دقيقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من عمر مباراة منتخب مصر الأولمبي بقيادة ميكالى، مع نظيره منتخب أوزباكستان فى الجولة الثانية من منافسات أولمبياد باريس 2024، على ملعب دي لابيجيور ضمن المجموعة الثالثة من دورة الألعاب الأولمبية بتقدم منتخب مصر بهدف نظيف سجله كوكا فى الدقيقة 11، بعدما اصطدمت الكرة به ودخلت مرمى أوزباكستان.

وحاول منتخب أوزباكستان ادراك التعادل بعد هدف كوكا، وأهدر فرصتين مؤكدتين لهز شباك حمزة علاء ونجح أحمد عيد فى انقاذ شباك الفراعنة من هدف محقق فى الدقيقة 24.

وألغى الحكم النيوزيلندى هدف التعادل لأوزباكستان فى الدقيقة 29 بداعى التسلل.

بدأ منتخب مصر الأولمبى المباراة بتشكيل يضم فى حراسة المرمى.. حمزة علاء، الدفاع.. عمر فايد، أحمد عيد، حسام عبد المجيد، كريم الدبيس ، فى الوسط.. محمد شحاتة، محمد النني، زيزو، فى الهجوم.. أحمد نبيل كوكا، إبراهيم عادل، أسامة فيصل.

بينما يضم تشكيل أوزباكستان في حراسة المرمى: عبد الواحد نعماتوف، والدفاع: حسين الدين عليكولوف – عبد القادر خسانوف – محمد قدي خمراليف – زافارمرد عبد الرحماتوف، والوسط: عبد روف بوريف – ديور خولماتوف – جاسوربيك جلال الدينوف، وفي الهجوم: أبسوبيك فايزوليف – إلدور شموردوف – أوستون أونوروف".

وتعادل منتخب مصر الأولمبى سلبيا أمام الدومينيكان في المباراة التي جمعت المنتخبين، الأربعاء الماضى، على ملعب دي لابيجيور، في أولى جولات أولمبياد باريس 2024، بينما خسر منتخب أوزباكستان المباراة الأولى من إسبانيا.























