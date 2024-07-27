شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عصر ودينا مشرف يودعان منافسات الزوجى المختلط بتنس الطاولة فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

ودع الثنائي عمر عصر ودينا مشرف لاعبا منتخب تنس الطاولة، منافسات الدور الأول بدورة الألعاب الأولمبية، وذلك بعد الخسارة من منتخب الصين المصنف أول عالميا بنتيجة 3/0.

وتضم قائمة الطاولة فى أولمبياد باريس كلا من: دينا مشرف، يسرا حلمى، مريم الهضيبي، هنا جودة على مستوى السيدات، وعمر عصر، محمد البيلى، يوسف عبد العزيز، خالد عصر على مستوى الرجال.

وتعد هنا جودة أصغر لاعبة فى بعثة منتخب تنس الطاولة المشاركة في الأولمبياد، حيث تبلغ من العمر 16 عاما و7 أشهر، وتأتى مشاركة هنا جودة أو كما يطلق عليها الطفلة المعجزة، للم الثانية، حيث سبق أن شاركت فى دورة أولمبياد طوكيو وقت أن كان عمرها 13 عاما.