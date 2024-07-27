شكرا لقرائتكم خبر عن رد فعل نوران جوهر زوجة زياد السيسى بعد الفوز على بطل أمريكا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

بث تليفزيون الخليج 365 تغطية خاصة بواسطة الزميل رامي ناجي من باريس عن علامات الحزن ثم الفرح علي نوران جوهر بطلة الاسكواش وزوجة زياد السيسي بطل السلاح بعد فوزه علي بطل أمريكا في دور الـ16 بدورة الألعاب الأولمبية باريس.

ضمن العرب أول ميدالية في أولمبياد باريس اليوم السبت بعد وصول المصري زياد السيسي والتونسي فارس الفرجاني إلى الدور قبل النهائي في منافسات سيف المبارزة في رياضة السلاح اليوم السبت.

وسيلعب زياد السيسي المصنف الأول ضد منافسه التونسي الفرجاني المصنف 13 في وقت لاحق اليوم.

ويتأهل الفائز للعب ضد لويجي ساميلي أو الكوري الجنوبي أوه سان جوك.

وفاز السيسي بشق الأنفس 15-14 على الألماني ماتياس تسابو، بينما تفوق الفرجاني بالنتيجة ذاتها أمام الصيني شين تشين بينج.

من ناحية أخرى، ودع محمد عامر لاعب منتخب السلاح أولمبياد باريس بعد الخسارة من بطل إيطاليا 15 13 في ربع نهائي في منافسات سلاح السيف.

يشارك الاتحاد المصري للسلاح بـ 21 لاعبًا ولاعبة بواقع 16 لاعباً اساسيا و 5 لاعبين احتياطي وجاءت القائمة كالتالي:

سلاح الشيش رجال: محمد ماهر حمزة، علاء الدين أبو القاسم، عبدالرحمن طلبه، محمد عصام.

سلاح الشيش سيدات: يارا الشرقاوي، سارة عمرو، ملك ماهر، نهي هاني.

سلاح السيف رجال: زياد السيسي، أدهم معتز، محمد عامر، وياسين خضير.

سلاح السيف سيدات: ندى حافظ.

سيف المبارزة رجال: محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، ومحمود السيد.

سيف المبارزة سيدات: ناردين إيهاب، شيرويت جابر، آية شريف، لولوه محمد.