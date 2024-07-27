شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة زياد السيسي بعد التأهل إلى نصف نهائي منافسات السلاح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

بث تليفزيون الخليج 365 تغطية خاصة من باريس بواسطة الزميل رامي ناجي، بعد دخول زياد السيسي لاعب منتخب السلاح في فرحة هيسترية بعد ما نجح في التأهل إلى نصف نهائي سلاح السيف في أولمبياد باريس 2024 بعد فوزه على بطل ألمانيا 15-14

ضمن العرب أول ميدالية في أولمبياد باريس اليوم السبت بعد وصول المصري زياد السيسي والتونسي فارس الفرجاني إلى الدور قبل النهائي في منافسات سيف المبارزة في رياضة السلاح اليوم السبت.

وسيلعب زياد السيسي المصنف الأول ضد منافسه التونسي الفرجاني المصنف 13 في وقت لاحق اليوم.

ويتأهل الفائز للعب ضد لويجي ساميلي أو الكوري الجنوبي أوه سان جوك.

وفاز السيسي بشق الأنفس 15-14 على الألماني ماتياس تسابو، بينما تفوق الفرجاني بالنتيجة ذاتها أمام الصيني شين تشين بينج.

من ناحية أخرى، ودع محمد عامر لاعب منتخب السلاح أولمبياد باريس بعد الخسارة من بطل إيطاليا 15 13 في ربع نهائي في منافسات سلاح السيف.

يشارك الاتحاد المصري للسلاح بـ 21 لاعبًا ولاعبة بواقع 16 لاعباً اساسيا و 5 لاعبين احتياطي وجاءت القائمة كالتالي:

سلاح الشيش رجال: محمد ماهر حمزة، علاء الدين أبو القاسم، عبدالرحمن طلبه، محمد عصام.

سلاح الشيش سيدات: يارا الشرقاوي، سارة عمرو، ملك ماهر، نهي هاني.

سلاح السيف رجال: زياد السيسي، أدهم معتز، محمد عامر، وياسين خضير.

سلاح السيف سيدات: ندى حافظ.

سيف المبارزة رجال: محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، ومحمود السيد.

سيف المبارزة سيدات: ناردين إيهاب، شيرويت جابر، آية شريف، لولوه محمد.