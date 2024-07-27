شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الملاكمة: فتح تحقيق للاعبة يمنى عياد بسبب ميزان أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة عن فتح تحقيق عاجل مع اللاعبة يمنى عياد لاعبة المنتخب التى ودعت أولمبياد باريس بسبب زيادة الوزن.

وقال غنيم إن اللاعبة حتى مساء أمس وزنها سجل 54 كجم، مشيرًا إلى تحقيق عاجل مع اللاعبة بشأن الـ700 جم الوزن الزائد الذى تسبب فى استبعادها.

يشارك الاتحاد المصري للملاكمة بثلاثة لاعبين وهم عمر العوضي في منافسات وزن 71 كجم، عبد الرحمن عرابي في منافسات 80 كجم، ويمنى عياد في منافسات 54 كجم.

وتطمح البعثة المصرية فى زيادة عدد الميداليات الأولمبية بالنسخة القادمة باريس 2024، فى ظل المشاركة بأكبر بعثة فى تاريخ الفراعنة بواقع 148 لاعبا ولاعبة.

وجاءت قائمة الألعاب الرياضية التي تشارك فيها مصر كالتالي: ألعاب القوى، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة الطائرة شاطئية، ألعاب الماء (السباحة، والغطس والسباحة التوقيعية)، شراع، تجديف، ملاكمة، تايكوندو، جودو، مصارعة، رفع الأثقال، تنس، تنس طاولة، الخماسي الحديث، السلاح، الجمباز، الرماية، القوس والسهم، الدراجات، الفروسية، الكانوي والكياك.