شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة كبيرة لغادة والي بعد فوز زياد السيسي علي بطل أمريكا في السلاح بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

بث تليفزيون اليوم الاسبع تغطية خاصة من باريس بواسطة الزميل رامي ناجي عن احتفال الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية ووزيرة التضامن السابقة ، بتأهل زياد السيسي لاعب منتخب السلاح إلى ربع نهائي سلاح السيف في أولمبياد باريس 2024 بعد فوزه على بطل أمريكا 15-13.

ضمن العرب أول ميدالية في أولمبياد باريس اليوم السبت بعد وصول المصري زياد السيسي والتونسي فارس الفرجاني إلى الدور قبل النهائي في منافسات سيف المبارزة في رياضة السلاح اليوم السبت.