شكرا لقرائتكم خبر عن زياد السيسى مهندس ميكانيكا يداعب أولى ميداليات مصر في الأولمبياد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

عزز اللاعب المصري في السلاح زياد السيسي المصنف الأول عالميًا، من فرصة مصر في حصد أولى الميداليات بعدما وصل لنصف النهائي مساء اليوم السبت، في منافسات سلاح السابر في المبارزة بدورة الألعاب الأوليمبية «أولمبياد باريس 2024» المقامة حاليًأ على الأراضي الفرنسية.

وانطلقت منافسات دورة الألعاب الأوليمبية «أولمبياد باريس 2024» في نسختها رقم 33 أمس الجمعة، الموافق 26 من شهر يوليو الجاري وتنتهي في الحادي عشر من شهر أغسطس القادم.

فاز زياد السيسي على الألماني ماتياس سزابو بنتيجة 15-14 ضمن منافسات الدور ربع النهائي، وبذلك ضرب البطل المصري موعدًا مع نظيره التونسي فارس فرجاني في الدور نصف النهائي من منافسات فردي رجال السابر.

وتُقام مباراة زياد السيسي ضد فارس فرجاني في المربع الذهبي اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ونرصد معلومات عن زياد السيسي في هذا الإنفوجراف