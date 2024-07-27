مصر تفوز على أوزبكستان في أولمبياد باريس 2024

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب مصر الأولمبي الفوز على نظيره الأوزبكستاني بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثانية من أولمبياد باريس 2024.

جاء هدف المنتخب المصري الأولمبي الوحيد عن طريق اللاعب أحمد نبيل كوكا في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول.

وشهدت المباراة سيطرة واضحة من قبل لاعبي المنتخب المصري على مجريات المباراة، حيث أضاع اللاعبين عدة فرض كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة.

وشهدت نهاية المباراة اعتراض أحمد السيد زيزو على تبديله، حيث بدت ملامحه غاضبه أثناء خروجه من الملعب وتوجه لدكة البدلاء.

وكان المنتخب المصري قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد - حسام عبد المجيد - عمر فايد - كريم الدبيس.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - محمد النني - محمد شحاتة.

خط الهجوم: إبراهيم عادل - أسامة فيصل - أحمد سيد زيزو.

فيما خرج من قائمة منتخب مصر الأولمبي لمباراة اليوم، كل من: محمد سيحا، محمد حمدي، أحمد سيد ومحمد المغربي، بالإضافة إلى محمود صابر للإيقاف.