العراق تخسر أمام الأرجنتين في أولمبياد باريس

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض المنتخب العراقي الأولمبي للهزيمة من نظيره الأرجنتيني، بنتيجة 3/1، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية، باريس 2024.

ويأتي المنتخب العراقي والأرجنتيني، ضمن المجموعة الثانية بأولمبياد باريس 2024، إلى جانب المغرب وأوكرانيا.

واستطاع المنتخب الأرجنتيني التقدم في النتيجة عن طريق اللاعب تياجو ألمادا، بينما تعادل أيمن حسين للمنتخب العراقي.

وأعاد التانجو التقدم في النتيجة من خلال اللاعب لوتشيانو جوندو في الدقيقة 62 من عمر اللقاء، لتصبح النتيجة 2-1 لـ للتانجو.

بينما أحرز المنتخب الأرجنتيني الهدف الثالث من خلال اللاعب فيرنانيدز في الدقيقة 85، لتنتهي المباراة بفوز التانجو بنتيجة 3/1.

وينتظر منتخب العراق مواجهة من العيار الثقبل أمام نظيره المغرب، يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من أولمبياد باريس 2024.