تدريبات تأهيليه واستشفائيه للاعبى الزمالك استعدادا للمقاولون

ياسر رشاد - القاهرة - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجاً تأهيلياً واستشفائياً خاصاً لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في مواجهة بيراميدز أمس، وذلك على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب المُقبلة في مسابقة الدوري.

وأدت هذه المجموعة، تدريبات تأهيلة داخل أرضية الملعب، من خلال الركض وبعض الفقرات الأخرى تحت إشراف جواو ميجيل مخطط الأحمال، بجانب أداء مران استشفائي في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي.

واكتفت هذه المجموعة، بأداء التدريبات الاستشفائية والتأهيلية، دون المشاركة في باقي فقرات المران الجماعي وفقاً لقرار البرتغالي جوزيه جوميز .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز.