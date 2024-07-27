مدرب إسبانيا يعلق على مواجهة مصر: "ليست للراحة"

ياسر رشاد - القاهرة - علق سانتي دينيا، المدير الفني للمنتخب الأولمبي الإسباني، على مواجهة مصر المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بـ أولمبياد باريس 2024.

وأكد سانتي دينيا في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، أن هدف المنتخب الإسباني كان التأهل للدور القادم، حيث تحقق لكننا سنمضي قدمًا ونريد التحسن.

وتابع: "بالطبع، لقد تحسنا اليوم في تمرير الكرة، لكن هذا هو أسلوب إسبانيا ونجحنا في جعلهم يعتقدون أن هذه هي الطريقة التي سنلعب بها في البطولة ونحقق أهدافنا".

وأكمل: "لابد من أقدم التهنئة لـ إيباي جوميز على عمله مع الدومينيكان، لقد غيروا وتيرتنا تمامًا بتغييرهم في طريقة لعبهم".

بينما تحدث عن غياب باو كوبارسي عن مواجهة المنتخب المقبلة، فقال: "بالتأكيد، هي أشياء لم يعد في إمكاننا السيطرة عليها".

وأضاف: "نأمل في أن نكون في المركز الأول في المجموعة لأنه أمر مهم، لكن يجب أن نأخذ في الاعتبار الإصابات وعدم الراحة وإمكانية إرهاق اللاعبين، ولكن لا يستحق الأمر الاسترخاء؛ نريد أن نكون في الصدارة".

وأختتم: "بالطبع، لا نفكر في منافسنا في ربع النهائي، الحديث عن المنافسين المحتملين أمر غير منطقي، ولكن اليابان فريق مميز للغاية في لعبته، المهم الآن هو تحسين لعبتنا ومستوانا وتصحيح أخطائنا".