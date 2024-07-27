أولمبياد باريس.. رئيس اتحاد الملاكمة سأحقق بنفسي مع يمنى عياد لمعرفة اسباب زيادة وزنها

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الدكتور عبدالعزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الملاكمة تحويل اللاعبة يمنى عياد للتحقيق.

وفضل الدكتور عبد العزيز غنيم الاستماع للاعبة بنفسه ومعرفة ملابسات ما حدث لها وتسببها في عدم المشاركة والانسحاب من دور ال١٦ لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً بفرنسا.

وقال الدكتور عبدالعزيز غنيم خلال تصريحاته اليوم أن اللاعبة خضعت للميزان الساعة ١٢ صباحاً وقبل المنافسات بساعات وتم خضوعها للوزن مرة اخري قبل المباراة ولكن للأسف اكتشفنا زيادة وزنها ٧٠٠ جرام مؤكدا أن الجهاز الفنى للمنتخب كان قد أطمئن على يمنى عياد واغلق باب الغرفة عليها حفاظاً على سلامتها ولكن لانعرف حتى الآن سبب زيادة وزنها .



وقال الدكتور عبدالعزيز غنيم انه فضل الاستماع بنفسه للاعبة ولن يتم ذبحها كما يعتقد البعض ولكن سيتم معاقبتها في حالة الإدانة مشيراً إلى أن يمنى عياد لاعبة صاعدة وينتظرها مستقبل كبير ولكن يجب محاسبتها حتى لا تقع مستقبلاً في مثل هذه الأخطاء.

واعترف الدكتور عبدالعزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة ان القرعة ظلمت أبطال مصر في اللعبة حيث وقع عبدالرحمن عرابي وزن ٨٠ كليو مع لاعب ازربيجان وهو مصنف رقم واحد على العالم في وزنه

كما أن عمر العوضي لاعب منتخب مصر وزن ٧١ ك وقع أيضا في طريق لاعب المنتخب الباكستاني والمصنف الاول عالمياً في هذا الوزن .