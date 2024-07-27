أولمبياد باريس 2024.. منتخب الطائرة يخسر من بولندا في أولى مباريات دور المجموعات

ياسر رشاد - القاهرة - خسر المنتخب الوطني لكرة الطائرة رجال أمام نظيره بولندا بنتيجة 3/0 في المباراة الأولى له بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/21

25/19

25/13

ويتواجد المنتخب الوطني للكرة الطائرة في المجموعة الثانية برفقة منتخبات بولندا، إيطاليا والبرازيل.

وتشمل قائمة المنتخب الوطني للكرة الطائرة، 13 لاعبًا بواقع 12 أساسيين وواحد احتياطي وهم: حسام يوسف، مصطفى جابر، رضا هيكل، سيف الدين حسن، عبدالرحمن حسين، محمد عادل، محمد عثمان، محمد مصطفى، محمد جمال، عبد الرحمن الحسيني، أحمد عزب، محمد رضا، وأحمد ضياء لاعب احتياطي.



وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعبًا ولاعبة أساسيًا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.

وتسعى البعثة المصرية إلى تقديم نتائج طيبة وفقًا لاستراتيجية الدولة التي لم تدخر جهدًا في توفير كل سبل الدعم والمساندة لجميع اللاعبين لرفع اسم مصر عاليًا في المحفل الأولمبي.



وتقام دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 خلال الفترة من 26 يوليو الجاري حتى 11 من شهر أغسطس المقبل.



ويشارك في أولمبياد باريس أكثر من 206 دول، ممثلة في نحو 10500 رياضي، يتنافسون في 32 لعبة مختلفة.