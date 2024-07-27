عبد الله السعيد راحه من تدريبات الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - حصل عبدالله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من المشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومُنح عبد الله السعيد راحة من التدريبات اليوم السبت، بقرار من الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خاصة أن اللاعب سيغيب عن المباراة المُقبلة أمام المقاولون العرب للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز.