باريس ٢٠٢٤.. الأرجنتين تهزم العراق بثلاثة أهداف

ياسر رشاد - القاهرة - نجح منتخب الارجنتين لكرة القدم في استعادة توازنه في مباريات المجموعة الثانية لدورة الالعاب الاوليمبية باريس ٢٠٢٤ وذلك بعد فوزه على منتخب العراق بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثانية.

وكان منتخب الارجنتين قد لقى هزيمة امام منتخب المغرب في أولى مبارياته بهدفين لهدف بعد مباراة أثارت الكثير من الجدل في نهايتها بينما حقق منتخب العراق الفوز على منتخب أوكرانيا بهدفين لهدف.

انتهى الشوط الاول بتعادل المنتخبين بهدف لكل فريق حيث تقدم منتخب الارجنتين بهدف للاعبه المادا في الدقيقة ١٣ ليعود منتخب أسود الرافدين ويتعادل عن طريق نجم المنتخب العراقي الاول ايمن حسين في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

في الشوط الثاني سيطر منتخب الارجنتين ولحرز هدفين عن طريق لويس جوندو في الدقيقة ٦٢ و فيرنانديز قبل النهاية بست دقائق .

بهذه النتيجة تساوي منتخب العراق مع منتخب الارجنتين برصيد ثلاث نقاط قبل الجولة الثالثة التي سيلتقي فيها منتخب العراق مع منتخب المغرب في لقاء عربي خالص كما سيلتقي منتهب الارجنتين مع منتخب أوكرانيا.