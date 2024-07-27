شاهد.. انفعال زيزو على ميكالي في مباراة مصر وأوزبكستان بـ أولمبياد باريس

أظهر نجم منتخب مصر الأولمبي أحمد سيد زيزو، غضبه الكبير بعد استبداله خلال مواجهة المنتخب الوطني أمام أوزبكستان في أولمبياد باريس 2024.

وظهرت علامات الغضب على زيزو، بعد قيام البرازيلي ميكالي بعد استبداله إمام أوزبكستان، في الدقيقة 64 من زمن المباراة المقامة.

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وتشير المباراة حاليًا إلى تقدم منتخب مصر الأولمبي بهدف نظيف عن طريق أحرز أحمد نبيل كوكا في الدقيقة 11.

وجاء تشكيل منتخب مصر لمباراة أوزباكستان كالتالي..

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد، عمر فايد، حسام عبدالمجيد، كريم الدبيس.

خط الوسط: محمد النني، أحمد نبيل كوكا، محمد شحاتة.

خط الهجوم: زيزو، أسامة فيصل، إبراهيم عادل.

وكان المنتخب المصري الأوليمبي قد تعادل في الجولة الأولى أمام نظيره جمهورية الدومنيكان من دون أهداف، حث يدخل مباراة اليوم وعينه على الفوز بالمباراة لزيادة آماله في التأهل لدور الثمانية من البطولة.